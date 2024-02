“Gobetti? No, grazie”: ad Ascoli le scuole si rifiutano di partecipare alla conferenza con lo studioso giustificazionista

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb – AdPiceno nelle Marche non si terrà il monologodi Eric, o almeno non con gli studenti. La, durante la quale il controverso storico avrebbe dovuto parlare delle Foibe, aveva scatenato numerose polemiche nei giorni scorsi, e il preside del liceo interessato ha deciso di annullare la partecipazione del proprio istituto una volta scoperta la natura dell’evento. Ladiadsu Foibe e fake news “La mattina del 23 febbraio,sala Gulino della Cartiera papale, Ericincontrerà i ragazzi dellesecondarie di secondo grado per discutere di Foibe ed uso pubblico della storia e della deformazione che spesso se ne fa. ...