Gli Usa tornano sulla luna e per la prima volta l' allunaggio è controllato da un privato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo più di cinquant'anni gli americani sono tornati. Non accadeva dal 1972, quando la Nasa concluse l'ultima missione con equipaggio umano nell'ambito del programma spaziale Apollo. Nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo la mezzanotte (ora italiana), la navicella Odysseus è atterrata sul suolore nelle vicinanze del polo sud del satellite. Si tratta del primo lander di proprietà di un. A raggiungere lo storico risultato è stata l'azienda Intuitive Machines nel corso di una missione, denominata IM-1, sponsorizzata dalla Nasa con un investimento di 118 milioni di dollari all'interno del programma Commercialr Payload Services (CLPS). Con questa iniziativa l'agenzia governativa statunitense prevede di inviare piccole sonde...

