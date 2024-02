Gli Usa tornano sulla Luna dopo 52 anni | sbarcato il lander privato Odysseus

Gli Usa tornano sulla Luna dopo 52 anni, sbarcato il lander Odysseus

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il primosi è posato. E’, dell’azienda texana Intuitive Machine: una prima assoluta nella storia dell’era spaziale e segna anche il ritorno di un veicolo americanoa 52dall’ultima missione Apollo 17. Una prima assoluta nella storia dell’era spaziale Lanciato il 15 febbraio scorso,è entrato nell’orbitare il 21 febbraio,aver percorso un milione di chilometri. La manovra di alggio si è svolta come previsto, anche se inizialmente non si riusciva a ricevere il segnale.alcuni tentativi con più antenne da Terra, finalmente il ‘bip’ dal. “Possiamo confermare senza ...

