Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia si conferma in salute ed il centrodestra ampiamente in vantaggio rispetto all'opposizione. Dalla Sardegna però, alla vigilia della consultazione regionale, arrivano segnali differenti. Secondo Bidimedia il candidato di centrodestra, Paolo Truzzu, sarebbe in vantaggio. Il sindaco di Cagliari, infatti, è davanti a tutti con ben il 46% delle preferenze. Brutte notizie per la sinistra e per la sua candidata, Alessandra Todde, ferma al secondo posto al 41,9%. Renato Soru, ricandidato alla presidenza con la sua 'Coalizione sarda, avrebbe l'11,2%, circa un punto e mezzo in più rispetto alle liste che l'appoggiano, mentre Lucia Chessa, in campo con la lista ...