Gli album da ascoltare

The Weekender: ascolta gli album di MGMT, CCCP, Real Estate (e molti altri…) usciti oggi

Di certo i migliori album degli anni 2000 non risentono del tempo che passa e sono ancora validi, oggi come allora. Solo.. Qual è la denominazione più ... (gqitalia)

Pearl Jam e un nuovo album che uscirà tra due mesi esatti. Sale la febbre per il nuovo disco della band di Seattle. Sarà Dark Matter il nuovo lavoro in studio ...

L'hip hop vero, suonato e sudato dei Roots: Un quarto di secolo fa, il 23 febbraio 1999, i Roots pubblicavano il loro quarto album, "Things fall apart". Un disco che riscosse parecchio successo e che contribuì ulteriormente a consolidare la fam ... rockol

Silently, The Mind Breaks: Silently, The Mind Breaks è il nono disco in carriera per William Elliott Whitmore artista originario dello Iowa attivo ormi da 20 anni. sentireascoltare

Kings Of Leon, annunciato il nuovo album "Can We Please Have Fun". Ascolta il primo singolo "Mustang" e guarda il video: I Kings Of Leon sono tornati. La band americana ha annunciato la pubblicazione del nuovo album di inediti, il primo targato Capitol Records. La band di Caleb Followill pubblicherà il prossimo 10 ... virginradio