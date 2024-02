Giustizia | Gasparri | ' stupisce Csm su abuso ufficio | non può sostituire Parlamento'

Il Prenestino ricorda Mario Zicchieri. Gasparri: giustizia negata, vergogna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Bene ha fatto il Senato ad abolire il reato did'. Ricordiamo le cifre: nel 2021 su 4745 indagati i casi archiviati risultano essere 4121 e su 318 sentenze ci sono state solo 9 condanne. Mentre nel 2022 i casi archiviati, su 3938 indagati, sono stati 3536 e su 205 sentenze ci sono state 18 condanne.quindi la critica del Consiglio superiore della magistratura a questa decisione del Senato". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio. "Anche in questa nuova edizione -aggiunge- alcuni settori della sinistra, soprattutto togata, pensano di essere ancora una terza camera e non un organo diverso dalla cui sovranità non può essere messa in discussione. Dal Csm ci si dovrebbero aspettare osservazioni sulle riforme che ...