Giulia Schiff | «Paura perché nella lista nera di Putin? No | ma mi guardo intorno Oggi mi impegno con i droni»

Giulia Schiff nella lista nera di Putin: «Paura? No, però ora mi guardo intorno. Oggi sono in prima linea con...

(Di venerdì 23 febbraio 2024), ex pilota dell’aeronautica, combatte in Ucraina ed è finitablack list del Cremlino. Al Corriere della Sera spiega di non esser sorpresa. «Fa parte dei rischi del mestiere, mi sono scelta il lavoro di combattente e so che devo fare i conti anche con questi inconvenienti. Fra di noi c’è anche chi ha una taglia sulla testa. Naturalmente non sono una sprovveduta e ho preso le mie contromisure». Spiega che controlla sempre l’auto, sta attenta. Racconta che è stata inserita in una piattaforma curata dai russi, in mezzo a tanti combattenti internazionali. «È una sorta di wikipedia dei soldati internazionali – spiega – dove non viene riportato solo il mio nome. C’è il profilo, la mia storia, le vicende dell’aeronautica… E devo riconoscere che sono stata trattata anche dignitosamente. Hanno indagato su di me e hanno ...