Giovane nato senza una gamba | non rinuncia al suo sogno

Una mano per Michele: il 18enne nato senza un arto sogna di fare l'ingegnere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il calcio è sempre stata la sua passione e nonostante la disabilità nativa riesce a diventare titolare della Nazionale italiana Amputati del CSI partecipando ai campionati del 2014 in Messico. Le difficoltà oggettive ci sono sempre state. Sin da piccolo ha dovuto indossare la protesi, scomoda e dolorosa, ha incontrato difficoltà nel fare le piccole ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ai microfoni di Televomero, il dirigente sportivo Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e del nuovo allenatore ... (dailynews24)

TALENT. Mattia Gattoni – in arte Malìa – è il cantante bergamasco entrato ad «Amici» dopo il successo del suo brano «Maiorca». Il padre: sta facendo ciò che ... (ecodibergamo)

Il 70% dei giovani under 14 ha fiducia nell’Unione Europea/ “UE vista come un luogo sicuro in cui vivere”: I giovani italiani, studenti di terza media, hanno fiducia nell'Unione Europea: se potessero, inoltre, voterebbero alle elezioni UE ... ilsussidiario

Casa Charleston: riapre l'iconico ristorante di Palermo, con tre formule in una: L'iconico ristorante Charleston di Palermo ritorna nei luoghi dove è nato negli anni sessanta ... La cucina è affidata al giovane chef Gaetano Verde Una riapertura nel segno della rinascita e della ... gamberorosso

Ucraina, da due anni parlano solo le armi: Sono passati due anni dall'inizio dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Tutti ricordiamo lo sgomento provato davanti ai carri armati che marciavano verso la capitale Kiev. E poi i missi ... santegidio