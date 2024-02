Giovane arrestato per furto e aggressione in birreria

Correggio, giovane straniero arrestato per furto e aggressione in birreria

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Correggio (Reggio Emilia), 23 febbraio 2024 - In unadi Correggio ha compiuto uncon destrezza, sfilando chiavi dell’auto e telefonino a un cliente del locale. Poi ha chiesto una specie di “riscatto” per la restituzione del maltolto. Ma di fronte al rifiuto del derubato, il ladro con due complici hanno aggredito la vittima, con calci e pugni, così come hanno fatto con altri due clienti intervenuti per difendere il derubato. Gli aggressori sono poi fuggiti a bordo dell’auto della vittima, di cui avevano le chiavi. Immediato l’allarme ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche, individuando il veicolo a Correggio, nei pressi di via Varsavia, all’altezza del parco della Memoria. Uno dei passeggeri è fuggito, mentre il conducente, di 26 anni e di origine straniera, nonostante la resistenza violenta contro i carabinieri, è stato fermato e ...