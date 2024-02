Giorni di permesso retribuito ai supplenti: quanti sono per l’anno scolastico 2023/24? Due, tre, tre non retribuiti + tre retribuiti? Dubbi e risposte

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il CCNL 2019/21 firmato lo scorso 18 gennaio 2024 ha introdotto una importante novità: anche i docenti con nomina a tempo indeterminato al 31 agosto o 30 giugno potranno fruire di 3per annoper motivi personali o familiare, da giustificare anche con autocertificazione. Un argomento di stringente attualità, dal momento che tanti docenti si apprestano a presentare la richiesta per la partecipazione alla prova scritta dei concorsi (per il personale precario infatti ilper concorso è none di conseguenza interrompe l'anzianità di servizio). L'articolo .

