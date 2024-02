Giorgio Minisini | “Mi chiamavano fro | ecco cosa direi ai miei bulli oggi”

L’oro nel nuoto artistico Minisini: «Mi chiamavano “checca”, ma oggi sto bene. E combatto la depressione»

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Misini è un campione italiano di nuoto sincronizzato e proprio a causa di questo sport da piccolo ha iniziato a essere vittima di insulti omofobi, come ha confessato tempo fa a Repubblica. “A sei anni ho iniziato i primi allenamenti nel nuoto sincronizzato. Alle elementari nella mia classe erano tutti stupiti e chi sapeva della mia passione mi diceva ridendo che ero quello che si truccava, che ballava. Ho provato a giocare a calcio, sono andato avanti per un mese ma non mi piaceva, io volevo danzare in acqua. Al liceo mi‘sincrofr0cio’. Mi faceva male, tanto. Lo sport che avevo sceltro per gli altri era legato al mio orientamento sessuale. Ci imbrigliano in ruoli che non sentiamo nostri. Volevo mollare tutto, poi ho riflettuto e ho capito che non era giusto regalare a chi mizzava la mia felicità. L’insulto a ...