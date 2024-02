Giorgia Meloni da Vespa | Premierato | “un passo fondamentale per la stabilità del Paese”

Giovedì sera Meloni fa doppietta da Vespa, i giornalisti del Tg1 contro lo spostamento della rubrica economia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha risposto alle domande di Bruno: dalagli insulti di Vincenzo De Luca. Ecco tutti i temiieri, giovedì 22 febbraio, è stata ospite di Brunonella puntata di “Cinque Minuti”, in onda dopo il Tg1 delle 20, e poi in quella di “Porta a Porta”, alle 23.35 sempre su Rai 1. I temi trattati sono stati molteplici: Pnrr, Sanità,e terzo mandato, ma anche la vicenda di Vincenzo De Luca e la mancata reazione della Segretaria del Pd, Elly Schlein. L’attesa era per conoscere la reazione della Premier sulla bocciatura della proposta leghista di abolire il vincolo di due mandati per i presidenti di regione, avvenuta nel pomeriggio in commissione al Senato. Il voto ha visto la maggioranza divisa, ma il ...