Ginnastica ritmica Le farfalle della San Giorgio al quinto posto E domani a Desio arrivano le atlete azzurre

Milano - Le Farfalle azzurre sublimano il gioco di squadra delle sfilata Biagiotti. Tra le colonne femminili brilla anche ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Inizia con un promettenteil campionato di serie A1per la San’79 che conferma i progressi rispetto alla passata stagione e si candida per unalle Final Six. In questo senso fanno ben sperare i sei punti di margine sulla settima nella prima prova di Chieti, la Forza e Coraggio Milano. Ottimo l’apportotedesca Lada Pusch (33.200 alla palla), sopra i 30 anche Gaia Pozzi al nastro e Sasha Mukhina alle clavette. Ci va vicina (29.600 al cerchio) Giorgia Galli. Ha trionfato, come da pronostico, laFabriano che si avvia alla conquista dell’ottavo scudetto di fila. Eal PalaFitline saranno presenti le ginnaste più forti d’Italia per un allenamento ...