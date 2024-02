Ginnastica ritmica. Al palaTreves arrivano le future campionesse

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Dal primo piede che si mette in pedana, quando chiamano il tuo nome, fino all’ultimo respiro nel momento in cui si interrompe la musica, porti non solo tutto il lavoro, le ore passate in palestra, il sacrificio, ma soprattutto una parte di te stessa". Greta Riccardi, capitana della squadra di serie A di, ha presentato così a palazzo Mezzabarba la prima prova del campionato di serie C di(zona tecnica) che domenica dalle 9 si svolgerà al. La competizione, organizzata dallapavese, porterà a Pavia 42 squadre e 200 atlete. "Ho 16 anni e praticoda 7 – ha detto Beatrice Tognetti, capitana della serie C –. Domenica gareggerò con il nastro, il mio attrezzo preferito. A sostenermi ...