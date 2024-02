Gigantesca anaconda scoperta in Amazzonia: le foto. È in grado di mangiare un cervo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Brisbane, 23 febbraio 2024 –una nuova specie di serpente che è, probabilmente, la più grande del mondo: si tratta dell'verde settentrionale (Eunectes akayima), trovata durante una spedizione di dieci giorni nella foresta amazzonica da parte di un team di studiosi dell'Università del Queensland, capitanati dal professor Bryan Fry. Il gruppo si trovava in Ecuador per il documentario 'Pole to pole with Will Smith', disponibile prossimamente su Disney+. Questa specie di serpente è imparentata con l'verde meridionale, da cui – secondo il Fry – si sarebbe diversificato 10 milioni di anni fa circa, cosa che ha comportato una differenza del 5,5% a livello genetico. Si tratta di una differenza notevole, considerando che uomo e scimpanzé differiscono nel dna solo per il 2% circa.