Gianni Improta | “Il Cagliari contro il Napoli…”

Improta: 'Napoli, ti dico io l'allenatore da prendere: è come Spalletti'

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’ex calciatore (anche) del Napoliè intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Napoli si è ripreso fisicamente e questo è merito di Mazzarri, che ha ereditato una squadra davvero a terra. Ora Calzona ritrova le stesse idee predicate da Spalletti e da Sarri, concetti che al gruppo piacciono molto. La squadra partenopea non è in crisi e ha ragione Ranieri nel dirlo in conferenza. Se rientra la mentalità del collettivo. Il gesto di Kvara? Va censurato in maniera bonaria, le decisioni dell’allenatore vanno sempre rispettate. Così come va rispettato chi subentra, che può risolvere i problemi del gruppo. Sono cose che vanno sistemate all’interno dello spogliatoio”. Calzona “Calzona ci avrà già lavorato. Lindstrom è entrato molto bene, così come Traoré: il nuovo ...