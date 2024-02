GF ultime notizie oggi 23 02 ogni ora | Luzzi | Perla | Garibaldi e co

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica scorsa. «Lei non era...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tutte ledel Grande Fratello aggiornate nel corso della giornata di venerdì 23 febbraio 2024. Cosa sta succedendo nella Casa di Cinecittà? Il gruppo finora schierato contro Beatriceinizia ad accumulare le tensioni in vista della finale e la lotta ora potrebbe essere giovani vs ‘adulti’. Non solo, in queste ore l’attrice ha mandato delle frecciatine agli autori. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo nella Casa di Cinecittà. GF news del 23 febbraio: il televoto crea tensioni tra Varrese e Anita Leggi anche: Grande Fratello, televoto sondaggi ultima ora: chi sarà 1° finalista Leggi anche: GF, chi è uscito ieri sera 21 febbraio? Percentuali e il più votato Attualmente è aperto il televoto attraverso il quale il pubblico dovrà decidere chi far diventare primo finalista del Grande Fratello. ...