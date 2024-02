Grande Fratello, Beatrice Luzzi mette le mani al collo di Garibaldi: il gesto choc indigna i concorrenti. La r

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello, c’è stato una conversazione traLuzzi eMaddaloni, con l’attrice romana che ha messostretta il judoka, per una lettera che ha rie scritta dail giorno del Ringraziamento (lo scorso 23 novembre) e che vorrebbe leggergli. Il gieffino napoletano però ha risposto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello,Luzzi balla scatenata: la faccia diMaddaloni è esilarante () Grande Fratello,salutache non ricambia facendo finta di nulla (): sul web è polemica GF,...

Grande Fratello, le polemiche non sono destinate a spegnersi. La puntata dal 14 febbraio ha segnato un nuovo punto di rottura tra le due anime della casa. ... (caffeinamagazine)

Stando agli ultimi rumor pare che Beatrice Luzzi potrebbe approdare a L' Isola dei Famosi 2024 come opinionista L'articolo Vladimir Luxuria inizia a formare la ... (novella2000)

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Federico Massaro è riuscito a superare egregiamente la nomination, riuscendo a non farsi eliminare dal programma. ... (tutto.tv)

GF, Beatrice mette alle strette Marco (VIDEO): “Ho trovato il biglietto che mi lesse Vittorio e volevo leggertelo perchè…”: Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello, c'è stato una conversazione tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, con l'attrice romana che ha messo alle stre ... webmagazine24

Ginnastica ritmica. Al palaTreves arrivano le future campionesse: Greta Riccardi e Beatrice Tognetti, ginnaste di serie A e C ... Presidente e assessore entusiasti per il futuro delle atlete. "Dal primo piede che si mette in pedana, quando chiamano il tuo nome, fino ... ilgiorno

Grande Fratello, nomination poco limpide e polemiche. Beatrice: “I concorrenti sanno tutto in anticipo”: Le reazioni di Anita al televoto e di Greta alla visita dei nonni alimentano i dubbi (e le critiche agli autori): cosa sta succedendo al reality di Signorini ... libero