Germania | via libera del Bundestag alla liberalizzazione della cannabis dal 1° aprile

Germania: via libera del Bundestag alla liberalizzazione della cannabis

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il Parlamentoha approvato unalizzazione controllatain. Il possesso e la coltivazionedroga diventeranno legali per gli adulti il primo, a determinate condizioni, secondo una legge approvata dcoalizione di governo di sinistra-centro del cancelliere Olaf Scholz. I voti a favore sono stati 407 contro 226 contrari. I sì sono arrivati da socialdemocratici, verdi eli (che compongono la maggioranza di governo) più la sinistraLinke e la listafuoriuscita di sinistra Sahra Wagenknecht. Contrari i partiti cristianodemocratici Cdu e Csu e la destra di Afd. Il dibattito tra pro e contro prima del voto è stato ...

Il Paese segue la scia di Spagna, Islanda, Svezia, Finlandia e Regno Unito La Settimana corta arriva anche in Germania . Berlino avvia infatti un periodo di ... (sbircialanotizia)

Si conclude senza medaglie la prova dedicata alla carabina mista 10 m, segmento valido per la quinta giornata di competizioni in quel di Granada , teatro della ... (oasport)

Germania: via libera dal Bundestag alla liberalizzazione della cannabis: Il Bundestag tedesco ha deciso l'immissione controllata di cannabis in Germania. Il possesso e la coltivazione della droga dovrebbero diventare legali per gli adulti soggetti a requisiti a partire dal ... laprovinciapavese.gelocal

Sì del Bundestag alla liberalizzazione della cannabis: (ANSA) - BERLINO, 23 FEB - Il Bundestag, la Camera bassa del parlamento tedesco, ha approvato una liberalizzazione controllata della cannabis in Germania. Il possesso e la coltivazione della droga ... gazzettadiparma

Accordo sulla sicurezza Italia-Ucraina, verso l’assistenza economica e militare per 10 anni: E quali, soprattutto, i fondi economici da stanziare per far fede all’intesa che vede Roma aggiungersi a quelle già stipulate da Gran Bretagna, Francia e Germania Cosa prevede l’accordo sulla ... quifinanza