Germania | via libera dal Bundestag alla liberalizzazione della cannabis

Germania: via libera del Bundestag alla liberalizzazione della cannabis

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Inpassa la legge sulla legalizzazione parzialea uso ricreativo per gli adulti. Ilha approvato il piano del governo tedesco che consente, a determinate condizioni, il possesso e la coltivazione che dovrebbero diventare legali a partire dal 1° aprile. Su 637 parlamentari, 407 hanno votato a favore e 226 contrari, con quattro astenuti. Il testo depenalizza quantità limitate di marijuana (fino a 50 grammi) e consentirebbe ai membri dei cosiddetti “club” di acquistarla per scopi ricreativi. La norma deve ora passare all’altro ramo del Parlamento tedesco, il Bundesrat. Il disegno di legge prevede la legalizzazione del possesso da parte degli adulti di un massimo di 25 grammi di marijuana per scopi ricreativi e la possibilità di coltivare fino a tre piante. ...

