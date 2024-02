Geolier super ospite dei The Kolors al Forum di Assago: la band gli dedica una versione funk di "I p' me, tu p' te"- Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ci sarà ancheal concerto del 3 aprile aldidei The. Ad annunciarlo è la stessanapoletana, che ha pubblicato su Instagram ildi unachiamata con il secondo classificato dell’ultimo Festival di Sanremo. «T vulimm bene, Emanuè!», scrivono i The. Nel filmato, il gruppo napoletano suona unaurbandi I p’ me, tu p’ te, il brano cheha portato poche settimane fa sul palco del Teatro Ariston. E il rapper partenopeo sembra apprezzare: «Madonna mia, bellissimo. Ci vediamo al, guagliò», dicecollegato inchiamata mentre prende il sole in spiaggia. Quello del 3 aprile ...