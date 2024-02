'Geografia' della provincia. Leggero calo degli stranieri. Prevalgono i rumeni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Al primo gennaio 2023, sono 28.411 i cittadiniindi Macerata, il 9,35% del totale dei 303.827 residenti. E’ quanto rilevano gli ultimi dati Istat, pubblicati ieri, che dicono non solo quali sono le nazionalità maggiormente presenti, ma offrono anche una vera e propria "geografia" di come si siano distribuite sul nostro territorio, tanto nei centri più grandi che in quelli più piccoli. A livellole il gruppo più numeroso è quello dei(4.383 residenti), seguito dai pakistani (3.246) e dagli albanesi (2.487). A ruota seguono i cinesi (2.080), i macedoni del Nord (1.890), i marocchini (1.641), gli indiani (1.235), gli ucraini (1.196), la cui presenza è decisamente aumentata dopo lo scoppioguerra due anni fa, i senegalesi (897), e bengalesi (721). Ma ci sono ...