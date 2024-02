Genova | si fa arrestare pur di non stare con la moglie | “Meglio il carcere”

Si fa arrestare pur di non stare con la compagna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 La convivenza tra marito epuò essere difficile, soprattutto se quella convivenza è forzata e l’uomo non può neanche uscire per prendere una boccata d’aria e schiarirsi i pensieri. Ed è esattamente quello che è successo ad un 40enne ache, presentatosi al commissariato di Cornigliano, ha chiesto di essere arrestato. L’arresto Il 40enne era agli arresti domiciliari e quindi, non potendo uscire di casa, era costretto a vivere praticamente 24 ore su 24 a stretto contatto con la. La convivenza però non è stato affatto pacifica poiché, a suo dire, la donna si lamentava del fatto che lui non aiutasse nelle faccende domestiche. Dopo l’ennesimo litigio l’uomo non ha retto più e si è recato al commissariato di Cornigliano chiedendo esplicitamente di essere arrestato. Gli agenti, ...