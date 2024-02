Genoa | Gilardino | “Udinese squadra molto compatta Ci servirà…”

Genoa-Udinese 2-0: gol di Retegui e Bani, Gilardino è quasi salvo

Genoa - Gilardino: "Tre punti pesanti, sono felice per la prestazione dei ragazzi": Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro l'Udinese: "Sono felicissimo. Felice per la prestazione dei ragazzi, l'abbiamo interpre ...napolimagazine

Serie A, come cambia la classifica dopo Genoa-Udinese 2-0: Serie A, alla luce della vittoria della squadra di Gilardino ecco come cambia la classifica in vista delle gare di domani Termina con una vittoria per il Genoa il sabato di serie A, con la squadra di ...lazionews24

Serie A – Genoa/Udinese 2-0, decidono Retegui e Bani: Il sabato calcistico di serie A si chiude a Marassi. Nell’ anticipo della ventiseiesima giornata del massimo torneo italiano, di fronte Genoa/Udinese. I ragazzi di Alberto Gilardino archiviano la gara ...ilnapolionline