Genoa Gilardino | «L’obiettivo è fare 12 punti e salvarsi»

Genoa, Gilardino: “Udinese arriva da ottimi risultati, valori non rispecchiano classifica. L’obiettivo è fare ancora dodici punti”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le parole di Alberto, tecnico del, in conferenza stampa in vista della partita dei rossoblù contro l’Udinese Albertoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delcon l’Udinese. Di seguito le sue parole. COME É STATA LA SETTIMANA DOPO LA SFIDA CON IL NAPOLI – «Ottime indicazioni nell’ultima gara contro il Napoli dove abbiamo avuto un ottimo atteggiamento mentale, tattico e tecnico. Da lì dobbiamo dare continuità e proseguire il lavoro, come fatto questa settimana, preparandoci ad un’altra sfida complicata che andiamo ad affrontare. L’Udinese è una squadra molto fisica che ha battuto Milan, Juventus e Bologna. E’ una squadra che esprime grandissima compattezza. L’abbiamo preparata nel modo giusto come la squadra sae come abbiamo fatto nelle gare ...