Genoa | Gilardino | “Facciamo 12 punti | poi pensiamo al dopo L’Udinese sta rialzando la testa”

Genoa, Gila: "Udinese tosta, pronti a soffrire e Gud si riaccenderà" - Primocanale.it - Le notizie aggiorna...

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Albertoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita trae Udinese, valevole per la 26^ giornata di Serie A 2023/2024: “Affrontiamo una squadra i cui valori non rispecchiano la posizione in classifica.è incappata in una stagione particolare, ma sta lentamentelae conquistando tanti. Per quanto ci riguarda, c’è un’oggettiva necessità di faree dobbiamo approfittare di ogni opportunità che ci capita“. Il tecnico dei liguri ha poi posto l’accento su una parola: “Dobbiamo avere tantissime motivazioni. Io vivo e lavoro di motivazioni, passo le mie intere giornate con queste sensazioni. Se non ce le ho? Vado a cercarle. E’ il pensiero che cerco di trasmettere alla squadra perché la stagione è ancora ...