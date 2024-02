Generazione ansia | ritiro sociale e da scuola | crescono gli Hikikomori

Pellai: “Genitori troppo ansiosi verso i figli, l’ansia è contagiosa”

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Di recente l’ISS ha pubblicato i risultati di una ricerca condotta sulla cosiddetta “Z”, concentrandosi sulla fascia che va dagli 11 ai 17 anni. Si tratta del primo studio in Italia che analizza la tendenza alquando diventa cronico, una manifestazione estrema, ma che tiene conto solo degli studenti che frequentano le scuole medie e superiori, quindi non esaustivo. Lo studio ha identificato circa 66.000, con incidenza leggermente superiore nella fascia 11–13, ovvero quella delle scuole medie. Questo dato sembra essere sovrapponibile con quello del CNR, che ha stimato circa 54 mila casi nella fascia 15–19. Combinando i due dati potremmo ipotizzare che in Italia, nella sola popolazione studentesca, ci siano tra i 50 mila e i 100 milain fase 1, quella ...