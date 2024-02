Genea Lanzara, alla 'Palumbo' arriva Cologne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn match delicato ed importante attende la. Il club presieduto da Domenico Sica è momentaneamente nel novero delle squadre qualificate ai PlayOff Promozione, ma dovrà fare punti nelle restanti gare del girone di ritorno per difendere la possibilità di giocarsi l’accesso in massima serie. Per i salernitani, reduci dal prezioso successo esterno in quel di Sassari, è stata una settimana difficile considerando l’affollata infermeria. Già certe le assenze di De Ruvo, Dello Vicario e Senatore Andrea, agli stessi si sono aggiunti alcuni atleti che difficilmente potranno prendere partegara casalinga contro. Ad ogni modo la compagine guidata da Maione può contare su un giovane ma lungo roster, con tutti gli effettivi a disposizione che saranno chiamati a fare gli ...