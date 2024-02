Gaza | il piano di Netanyahu per il dopoguerra | controllo totale della regione

Il piano di Netanyahu per il dopoguerra a Gaza. Anp: "il piano è destinato al fallimento"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nonostante le affermazioni di Benjaminsull’intenzione di far proseguire la guerra aancora molto a lungo, il primo ministro israeliano ha già elaborato undettagliato per il futuro post guerraStriscia di, delineando una visione ambiziosa che mira a trasformare radicalmente la situazione nella. Il, discusso e approvato L'articolo proviene da Il Difforme.

Una Striscia di Gaza smilitarizzata, la cui sicurezza sarà garantita da Israele e dove l’Unrwa non esiste. E’ il piano del primo ministro israeliano Benjamin ... (gazzettadelsud)

Hamas distrutta, Unrwa eliminata, Anp ignorata, sicurezza in mano israeliana, gestione affidata a funzionari locali. Il documento respinto dall'Autorità ... (huffingtonpost)

Le notizie di venerdì 23 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Sette Ong israeliane contro lo stop ai fondi dell’Unrwa. Wsj: « Hamas chiede ... (corriere)

Hamas, il piano di Netanyahu non avrà mai successo: BEIRUT, 23 FEB - Hamas afferma che il piano del premier israeliano Benyamin Netanyahu sulla gestione della Striscia di Gaza dopo la guerra "non avrà mai successo". (ANSA). messaggeroveneto.gelocal

No ai due stati e nuove colonie: il piano del premier Netanyahu per Gaza: Le frange più estremiste del suo governo sostengono un ritorno degli israeliani a Gaza, con la creazione di nuovi insediamenti alla fine della guerra. Il piano non fa riferimento a tale eventualità, ... editorialedomani

Medio Oriente, Hamas boccia il piano di Netanyahu: "Non avrà successo": «Quando si tratta del giorno dopo nella Striscia di Gaza, Netanyahu presenta idee che sa benissimo che non avranno mai successo». iltempo