Gattuso finisce nel discorso motivazionale del nuovo allenatore del Marsiglia | “Pensate a lui”

"Squadra senz'anima". Finisce l'avventura di Gattuso al Marsiglia

Il tecnico calabrese è stato esonerato dal club francese. Fatale l'ultima sconfitta sul campo del Brest. Al momento l'OM è nono in classifica lontano dalla ... (ilgiornale)

CALCIO, DINO TENDERINI SALUTA IL MARSIGLIA: GATTUSO ESONERATO: MARSIGLIA – Finisce anzitempo l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Olympic Marsiglia. Dopo i rumors degli scorsi giorni, il tecnico calabrese è stato esonerato nella giornata odierna e, ... valsassinanews

Gattuso esonerato dal Marsiglia: “Mi scuso con i tifosi, abbiamo toccato il fondo”.: Gennaro Gattuso non è più allenatore del Marsiglia. L'ennesima sconfitta dei marsigliesi sul campo del Brest per 1-0 è costata la panchina all'ex tecnico di ... stadiosport