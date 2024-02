Gas | prezzo Ttf Amsterdam torna a livelli precrisi Ucraina-Russia

Analisi Tecnica: Future Natural Gas TTF del 23/02/2024, ore 15:50

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – Ildel gas sul famigerato mercato olandese, il Ttf di, che fa da riferimento per molti Paesi dell’Unione Europea è caduto ai minimi dal maggio del 2021, rientrando così al di sotto deiprecedenti alla crisi energetica collegata alla guerra ine alle sanzioni contro la. Il Financial Times riporta che nel corso della seduta i futures sono scesi fino a quota 22,53 euro per megawatt ora, segnando la terza settimana consecutiva di dimonuzione. I cali deldel metano sono favoriti dal clima mite che ha ridotto i consumi per il riscaldamento e contribuito a lasciare le scorte europee di gas asostenuti. Nel frattempo gli approvvigionamenti continuano ad arrivare abbondanti tramite gas ...