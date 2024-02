Gaming, le novità del 2024

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Negli ultimi giorni di febbraio sono stati concentrati i primi grandi annunci delin ambito, che andranno a riempire un anno che vedrà il rilascio di un numero molto scarso di titoli in esclusiva. Questa serie diè iniziata mercoledì 21 febbraio alle 15, ora italiana, con il Nintendo Direct Partner Showcase riservato ai titoli terze parti: in poco più di 20 minuti sono stati presentati quasi trenta titoli. Nuovi capitoli di saghe di successo come SHIN MEGAMI TENSEI V: VENGEANCE, Endless Ocean Luminous e World of Goo 2 sono stati annunciati a fianco di titoli completamente nuovi come ENDER MAGNOLIA: Bloom in the mist, Arranger: A Role-Puzzling Adventure e Unicorn Overlord e titoli già annunciati e in lavorazione come Another Crab’s Treasure e Pentiment. Oltre a questi titoli sono stati presentati tanti giochi nati ...