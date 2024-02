Gambia | un tesoro nascosto dell’Africa

In valigia pelli di giaguaro, coralli e non solo, ora anche un vero tesoro

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Benvenuti in, una gemma nascostaoccidentale, dove l’incontro tra cultura vibrante e natura mozzafiato crea un’esperienza unica nel suo genere per i viaggiatori avventurosi. Immersa nella lussureggiante regioneoccidentale, ilsi distingue per la sua singolare geografia e la sua ricca storia che la rendono una destinazione unica nel suo genere. Confinante con il Senegal su tre lati e bagnata dall’oceano Atlantico sul quarto, questa piccola nazione è un punto di incontro tra terre fertili e acque rigogliose, e ha una storia che risale a millenni fa. Ilè caratterizzato principalmente dal fiume, che attraversa il paese da est a ovest, dividendo il territorio in due parti quasi uguali. Questo fiume, la via principale di comunicazione e ...