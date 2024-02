Galleria Adige-Garda La pulizia fa paura

Scatta la periodica attività di manutenzione della galleria Adige-Garda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lavori di manutenzione per lache collega l’col lago di: si procederà dal 4 all’8 marzo. Lo ha comunicato la Comunità del, in base alle indicazioni ricevute dal Servizio bacini montani della Provincia autonoma di Trento. Si procederà all’annuale verifica della funzionalità dei dispositivi di apertura dello scolmatore, con una portata media di 25 mc/secondo e massima 100 mc/secondo. Le operazioni dureranno circa 4-5 ore; tutto si svolgerà sotto il monitoraggio dell’Agenzia Provinciale di Protezione dell’Ambiente (APPA). "Una contenuta quantità d’acqua, quindi", rassicura la Comunità del, in merito ad una procedura che, negli anni passati, è sempre stata accompagnata da polemiche e perplessità da parte ...