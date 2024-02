Galimberti: “La famiglia è un disastro. Genitori amici dei figli che dalla scuola vogliono solo la promozione e non l’educazione”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Lain questo momento è un. Moltinon sanno gestire il rapporto con i, forse perché non sanno che con idevono parlarci prima che inizi l’adolescenza, per creare un rapporto di fiducia prima dei dodici anni. Invece i padri non parlano perché si annoiano, e le madri parlano per raccomandarsi a livello fisico: metti il maglione, asciuga i capelli. Non fanno mai domande che riguardino la psiche, per esempio: ‘Sei felice?’. Una domanda semplice che potrebbe innescare una riflessione”. L'articolo .