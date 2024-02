Gabrielle Scharnitzky nella nuova Serie Tv di Roland Emmerich

Bergamo. Medici veterinari nelle scuole: DottorVet il progetto di sensibilizzazione sociale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’attriceè entrata a far parte del cast dellatv Those about to Die, diretta da. Laesplora un lato dell’antica Roma mai raccontato prima: il business dell’intrattenimento delle masse, che offre agli spettatori ciò che desiderano di più, il sangue e lo sport. Parlando del suo personaggio,dice: “Sono catturata dai pirati e venduta come schiava alla famiglia di una ricca coppia di patrizi, il console Marsus (Rupert Penry-Jones) e sua moglie Antonia (Gabriella Pession), entrambi spregiudicati e crudeliloro sete di potere. Drusilla ha curato e cresciuto la loro figlia Cornelia (Alice Lamanna). È solo il profondo amore di Drusilla per questa ragazza che le permette ...

