Gabi sostiene il suo ex allenatore | «L’Atletico Madrid ribalterà l’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ex centrocampista e leggenda deldi Diego Simeone,– ora al Getafe con un ruolo nello staff – ha parlato a Ondadel doppio confronto con l’Inter in Champions League. Definendosi sicuro del passaggio dei colchoneros. RISULTATO RIBALTATO –non ha dubbi sull’esito dell’ottavo di finale tra l’Inter e la sua ex squadra,: «Conoscendo la squadra, l’e i giocatori, sono sicuro che si riprenderanno dopo il risultato in Champions League e che ribalteranno l’esito. In vista del ritorno sono sicuro che l’ambiente e i tifosi saranno fondamentali. Sarà importante l’approccio alla partita. Ho visto un’andata molto equilibrata, entrambe le squadre potevano vincere. Alla fine lo ha fatto l’Inter a causa di ...