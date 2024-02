G7 | Meloni da Biden a Washington il prossimo primo marzo

Meloni alla Casa Bianca da Biden il primo marzo - Ultima ora - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – Il presidente americano Joela presidente del Consiglio Giorgiaalla Casa Bianca il“per riaffermare il forte rapporto tra Stati Uniti e Italia”. Lo rende noto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.“discuteranno approcci condivisi per affrontare le sfide globali, compreso il loro impegno a continuare a sostenere l’Ucraina contro l’aggressione della Russia, prevenendo l’escalation regionale in Medio Oriente, fornendo aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, gli sviluppi in Nord Africa e uno stretto coordinamento transatlantico riguardo La Repubblica popolare cinese. Discuteranno anche della presidenza italiana del G7 e si coordineranno in vista del vertice Nato di”. ...