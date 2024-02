Futuro viola in Europa | occhi puntati su Nyon Conference | oggi il sorteggio Ottavi di finale il 7 e 14 marzo

Italiano e il futuro alla Fiorentina: rinnovo automatico solo con Champions o Europa League

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’appuntamento è alle 13, quando in diretta dala Fiorentina riprenderà contatto dopo diverse settimane con laLeague. Per tornare in campo c’è tempo, mala squadra di Italiano conoscerà la sua prossima avversaria aglidi. Le date sono certe. Andata in trasferta il 7, ritorno al Franchi il 14. Questo perché la Fiorentina affronterà ildida testa di serie avendo vinto il suo girone. Già nel pomeriggio saranno ufficializzati gli orari delle due partite. Sedici squadre rimaste in corsa. Inon potranno incontrare Aston Villa, Club Brugge, Fenerbahçe, Lille, Maccabi Tel Aviv, Paok Salonicco e Victoria Plzen. L’unico altro paletto nelvieta lo scontro ...

Ci sono vari modi per considerare la notizia dell’assoluzione degli ex vertici di Mps... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

VIOLA, Dodo e Castrovilli: oggi test con la Primavera: Nella giornata di oggi, come mostrato anche dalla Fiorentina sui propri canali social, c'è stata un'amichevole al Viola Park fra la Fiorentina Primavera e la ... firenzeviola

Rinnovo Italiano, Fiorentina al bivio: due vie per rimanere in viola: Il futuro di Italiano però non è ancora segnato ... ma ci sono altre due vie per Italiano per rimanere in viola. Tra Coppa Italia e Conference League: la Fiorentina brama un trofeo È dal 2000/01 che ... footballnews24

ITALIANO, IL RINNOVO E UN'OPZIONE VALIDA SOLO IN CASO DI EUROPA: Il futuro di Vincenzo Italiano resta tutto da scrivere, visto che il suo contratto, potrebbe terminare tra poco più di 4 mesi. Infatti, secondo quanto raccolto, il suo attuale accordo ... firenzeviola