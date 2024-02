Futsal C1 I biancorossi si devono inchinare alla capolista Mernap Faenza

Futsal C1. I biancorossi lasciano tutto anche all'Equipo Crevalcore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ci ha provato il Calcio a cinque Rimini a tenere testa. Ma,fine, la squadra di Gabriele Monesi si è dovuta arrendere, nonostante una grande prestazione (3-2 il finale). I ragazzi di Monesi vanno in vantaggio con Screti, ma subiscono il pari manfredo per l’1-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Timpani su punizione riporta in vantaggio i, ma nel finale laschiera il portiere di movimento e trova due gol per il definitivo 2-3. Due volte rimontati isiarrendere all’evidenza senza riuscire a sfruttare le sconfitte di giornata delle due formazioni che li precedono in classifica. Il Montale, infatti, ha avuto vita difficilissima contro l’altra ...

