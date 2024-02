Furto aggravato, estorsione (ma non solo): arrestato 44enne a Formia

23 febbraio 2024 – I carabinieri della Stazione di, coadiuvati da personale del N.O.RM. – Sez. Radiomobile e della Tenenza Carabinieri di Gaeta, hanno dato esecuzione al Provvedimento di Esecuzione di Pene Concorrenti nei confronti di un condannato in stato di libertà e contestuale Ordine di Esecuzione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nei confronti di unrumeno. Quest'ultimo ha riportato numerose condanne con alias diversi sul territorio nazionale cumulando una pena di anni 4 mesi 3 e giorni 14 di reclusione per i reatidi, violenza privata, lesioni personali aggravate,, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato associato presso ...

