Furti in casa, le maglie si stringono. Città e frazioni, denunce e sequestri: "Ma i colpi dei ladri diminuiscono"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Da Malborghetto ad Aguscello fino al capoluogo. Le forze dell’ordineledella sicurezza per combattere ancora di più la piaga dei, soprattutto ai danni delle abitazioni. E’ dell’altro giorno, al termine della decisione del Comitato per l’ordine pubblico, con la supervisione della Prefettura, l’ultimo servizio interforze che ha riguardato in particolar modo la zona delle mura e di via Baluardi, per quanto riguarda la, e gli abitati di Malborghetto, Francolino e Aguscello. Il bilancio complessivo parla di 40 auto controllate con due sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada e il sequestro di 20 grammi di hashish e altri due di ’polvere bianca’. Droga venuta alla luce grazie al fiuto dei cani del Nucleo cinofilo della polizia locale lungo la cinta muraria di via Baluardi. Una ...

