Furti in abitazione, no alle ronde: tavolo in prefettura con i sindaci

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPresieduta dal Prefetto dr. Carlo Torlontano, si è svolta nella mattinata odierna una Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze con la partecipazione del Questore dr. Giovanni Trabunella, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri col. Enrico Calandro e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Eugenio Bua. Nel corso dell’incontro è stata svolta un’approfondita disamina dell’andamento dei reati predatori nel territorio provinciale e, in particolare, nei Comuni di Airola, Castelvenere e Montesarchio, con uno specifico focus sui recenti episodi diin, oggetto di attenzione da parte di vari organi di informazione. Sebbene dall’analisi dei dati statistici sulla delittuosità non siano emerse particolari criticità sotto il profilo della tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica, è ...

Itri – Quell’auto segnalata da una delle vittime dei Furti in casa che negli ultimi tempi hanno martoriato il territorio di Itri avvistata in un parcheggio in ... (temporeale.info)

Tenta di entrare in casa armato di coltelli e minaccia una famiglia: arrestato 30enne: Ha tentato di fare irruzione all’interno di una abitazione armato di lame e coltelli il trentenne tratto in arresto per tentata rapina aggravata, dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria. quotidianodiragusa

Furti in casa nel Varesotto e spaccio, in arrivo più controlli con i reparti speciali: con particolare riferimento ai furti in abitazione e al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. I vertici delle forze dell’ordine, nel prendere atto delle problematiche rappresentate dagli ... varesenoi

Fermo, usa il permesso dai domiciliari per andare a rubare in un appartamento: arrestata, va in carcere: Tale aggravamento è derivato dal comportamento della stessa, che durante un permesso di uscita per recarsi al Centro per l'Impiego di Macerata, avrebbe commesso un furto in un'abitazione di quel ... corriereadriatico