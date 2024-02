Fuochi pirotecnici per il compleanno di un pregiudicato, denunciati in 4 | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà quattro giovani tutti originari di Manduria ritenuti presunti responsabili del reato di accensione ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. Nell’ambito dell’attività di contrasto al dilagante fenomeno dell’accensione illegale did’artificio in luogo pubblico, il personale del Commissariato di Manduria ha avviato mirate indagini volte all’individuazione dei responsabili di tali pericolose ed illegali condotte ormai diventate consuetudine in occasione soprattutto di compleanni e particolari ricorrenze. Le indagini, supportate anche dalla minuziosa analisi delle immagini dei sistemi disorveglianza collocate nei pressi del luogo teatro dell’accensione dei, hanno consentito di raccogliere indizi utili ad ...