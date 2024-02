Funzionari e zona cuscinetto | il piano di Netanyahu per il dopoguerra

Gaza post-guerra, il piano di Israele che sfida gli Usa: “Rimarremo senza scadenze”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Mentre il Medio Oriente è in ebollizione, il premier israeliano Benjaminha presentato al gabinetto di sicurezza un documento sula Gaza, con l'obiettivo dichiarato di arrivare all'insediamento di "locali" che possano amministrare i servizi nella Striscia al posto di Hamas, che nel 2007 prese il controllo dell'enclave palestinese. Il documento, una pagina diffusa nella notte, è - sintetizza il Times of Israel - una sorta di riepilogo dei principi rimarcati dadall'inizio del conflitto dopo l'attacco del 7 ottobre in Israele, ma è la prima volta che un testo in tal senso viene sottoposto al governo. Soprattutto non contempla il lavoro dell'Unrwa. Nel documento non viene indicata esplicitamente l'Autorità palestinese né esclude nero su bianco la sua partecipazione al governo di ...