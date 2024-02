Funerale segreto o | Navalny | ultimatum di tre ore alla madre del dissidente

Ultimatum alla madre di Navalny: "Funerale segreto o lo seppelliremo nella colonia penale". La donna rifiuta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le autorità russe hanno datodelrusso Alexei, Lyudmila Navalnaya, undi tre ore per accettare funerali segreti. Lo ha riferito Kira Yarmysh, portavoce delrusso morto venerdì scorso mentre si trovava in stato di detenzione in una colonia penale. "Un'ora fa un investigatore ha chiamato ladi Aleksej e le ha dato un: o accetta unriservato senza un commiato pubblico entro tre ore, oppure Alexei verrà sepolto nella colonia penale. Si è rifiutata di negoziare con il comitato investigativo perché non hanno l'autorità per decidere come e dove seppellire suo figlio", ha riferito la portavoce. La"chiede il rispetto della legge, che obbliga gli ...