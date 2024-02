Frosinone, domenica c'è la Juventus: i giallazzurri sognano l'impresa. Di Francesco...

L'aria di, escludendo quanto previsto nel weekend, ha profumato di primavera.

Tra Frosinone e Roma non è solo il secondo derby laziale ma anche il primo confronto tra Di Francesco e De Rossi che in giallorosso avevano condiviso ... (infobetting)

Nel mezzogiorno domenicale la Juve è la grande osservata, si potrebbe anche definirla malata, della 26° giornata. I bianconeri non sanno più vincere e dopo ... (infobetting)

Serie A, brividi a San Siro: per Milan-Atalanta quote sul filo: Il turno con il Frosinone è sulla carta l’occasione giusta per tornare ... a segno due volte nelle ultime tre giornate e la cui rete vale 11 volte la posta. Domenica pomeriggio sarà poi il turno ... pressgiochi

Juventus, ecco cosa chiede la società per confermare Allegri: Domenica contro il Frosinone, la Juventus cercherà di tornare a vincere e di ridurre il distacco dall’Inter. Nel discorso tenuto alla squadra lunedì, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico ... sportpaper

Sportmediaset - La Juve non cambia: Allegri ancora con il 3-5-2 contro il Frosinone, niente tridente: Negli ultimi giorni si era parlato della possibilità di vedere in campo il tridente dal primo minuto contro il Frosinone. Un'ipotesi che non si concretizzerà perché ... tuttojuve