Frigo di design, la guida definitiva per scegliere quello giusto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Negli ultimi anni sul fronte dele dell’arredamento per la cucina hanno acquistato sempre più rilevanza iriferi di. Con questa espressione si fa riferimento a elettrodomestici iconici che abbinano estetica e funzionalità, spesso strizzando l’occhio al gusto vintage, ma anche con varie opzioni ad alta tecnologia nelle versioni più moderne e innovative. Caratteristiche Undipuò essere realizzato in materiali di alta qualità come l’acciaio inox. Ci sono modelli disponibili in una vasta gamma di colori vivaci, con finiture opache o lucide e decorazioni personalizzate. persino con motivi decorativi. Questo tipo di elettrodomestici può includere particolari unici, per esempio: - maniglie ergonomiche - display touchscreen - luci a LED. Inoltre, ...