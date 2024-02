Fratoianni propone le scorte democratiche alle manifestazioni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "" per difendere i cortei dcariche delle forze dell'ordine che ormai, con questo "governo di destra destra" sono diventate sistematiche". A lanciare la proposta è il leader di Sinistra Italiana Nicolache aggiunge: "Visto che ormai qualsiasi tipo di manifestazione viene colpito a manganellate dalla polizia - osserva - sarebbe bene che insieme ai giovani sfilassero anche politici, parlamentari e cittadini comuni a difesa della libertà di espressione".

Fratoianni propone le scorte democratiche alle manifestazioni: "Scorte democratiche" per difendere i cortei dalle cariche delle forze dell'ordine che ormai, con questo "governo di destra destra" sono diventate sistematiche". (ANSA) ... ansa

Conte e Schlein rilanciano la settimana corta a parità di stipendio, come funzionerebbe in Italia: Il terzo, poi, è dell'Alleanza Verdi-Sinistra, con la prima firma del segretario Nicola Fratoianni: presentato addirittura a ottobre 2022, è arrivato in commissione solo questa settimana, il 20 ... fanpage

Fratoianni, 'restituire alla Sardegna un futuro migliore': Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana ... multinazionali a monte che li strangolano e poi bisogna intervenire sul prezzo. Abbiamo proposto il salario minimo legale. È l'ora in ... ansa