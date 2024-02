Fratello e sorella investiti dal tir a Sanremo mentre vanno a scuola | muore un 17enne La ragazza è gravissima

Sanremo, Tir investe fratello e sorella: morto un 17enne, arrestato l'autista | Viaggiava in divieto di transito

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non sono mai arrivati aMohtadi e Manar Doukhani,di 17 e 15 anni, due studenti di origine magrebina residenti a Triora, in alta valle Argentina in provincia di Imperia: appena scesi dall’autobus, a Bussana di, i due fratelli hanno come al solito imboccato una stretta rampa che collega la statale Aurelia alla zona industriale della città, dove si trova la...